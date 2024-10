Il possibile prolungamento del contratto dicon laè legato a una specifica clausola basata sulle presenze stagionali del difensore brasiliano. Attualmente, il suo accordo scade a giugno 2025, ma potrebbe essere automaticamente esteso fino al 2026 se Danilo riuscisse a giocare più del 50% delle partite stagionali. Tuttavia, alcune esclusioni recenti dalla formazione titolare hanno sollevato sospetti, con voci che suggeriscono che la Juventus stia volutamente limitando le sue presenze per evitare il rinnovo automatico.Questa ipotesi è stata però smentita dalle parti coinvolte. Le scelte di Thiago Motta, allenatore della squadra, sono state spiegate come puramente tecniche, legate alle dinamiche tattiche e alle esigenze di rotazione del gruppo, piuttosto che a considerazioni contrattuali. Danilo resta comunque un elemento importante per la Juventus, con il club che potrebbe rivalutare la sua posizione durante il corso della stagione.