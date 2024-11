A meno di un recupero lampo, Dusannon sarà disponibile per il big match di sabato 23 novembre contro il Milan, in programma a San Siro. La Juventus, per evitare complicazioni e rischi, adotta una strategia prudente, preferendo cautelare l'attaccante serbo per non peggiorare il suo infortunio. Vlahovic è anche in dubbio per la sfida di Champions League contro l’Aston Villa, mercoledì 27 novembre. Se non dovesse recuperare per quella partita, il suo rientro potrebbe slittare a domenica 1º dicembre, quando la Juventus affronterà il Lecce in trasferta.