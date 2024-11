ha avuto una recidiva del problema muscolare che lo aveva già costretto a fermarsi nella partita contro il Lipsia. Il nuovo infortunio sembra essersi verificato intorno al periodo della gara contro il Torino, quando il giocatore ha accusato un altro fastidio. Probabilmente il rientro in campo è stato affrettato, aggravando la situazione. Attualmente, Nico sta seguendo un programma di recupero personalizzato, ma servirà ancora qualche giorno prima che possa tornare in piena forma. Lo staff medico sta monitorando con attenzione le sue condizioni per evitare ulteriori ricadute e garantire un ritorno graduale e sicuro in campo.