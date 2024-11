sarà fuori dai campi per almeno tre settimane a causa di un nuovo infortunio, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il giovane talento montenegrino dellanon sarà disponibile per le prossime partite, inclusi gli scontri di ripresa contro Milan, Aston Villa e Lecce, e con molta probabilità anche la partita contro il Bologna. La Juventus spera di poterlo avere tra i convocati per la sfida di Champions League contro il Manchester City, dove potrebbe tornare in campo. Il recupero sarà monitorato attentamente per garantirne il rientro in sicurezza e senza rischi di ricadute.