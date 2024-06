Douglas Luiz quando sarà annunciato?

Il conto alla rovescia sta per terminare; Douglas Luiz presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Intanto, nella giornata di oggi sono arrivati gli ultimi passi decisivi per l'accordo definitivo. Ma quando ci sarà l'annuncio?L’annuncio, riferisce Tuttosport, è atteso per l’inizio della prossima settimana quando tutti i dettagli saranno stati sistemati, compreso quello nemmeno trascurabile delle visite mediche che giocoforza il brasiliano disputerà negli Stati Uniti, visto che è impegnato con la Seleçao nella Coppa America.