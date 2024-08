Nicoè atteso questa sera a Torino, pronto a diventare un nuovo giocatore della. L'argentino, proveniente dalla Fiorentina, arriva per rinforzare gli esterni bianconeri con un trasferimento importante. Gonzalez ha già salutato i suoi compagni a Firenze e sarà a disposizione di Thiago Motta dopo la sosta Nazionali. Intanto, domani è previsto l'arrivo di Francisco, altro rinforzo per la Juventus. Il giovane talento portoghese, figlio d'arte, rappresenta un investimento per il futuro e potrebbe presto unirsi alla squadra, portando ulteriore qualità e profondità alla rosa. La Juventus si prepara così a una doppia presentazione.