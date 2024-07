Quando arriva a Torino Thiago Motta

La Juventus ai blocchi di partenza, sta iniziando il nuovo capitolo che vedrà protagonista dalla panchina. Si infiammano i tavoli che accolgono le trattative tra dirigenti e entourage dei calciatori, il calciomercato la fa da padrona in questo periodo e così sarà fino al termine della finestra estiva. Ma torna il campo e, quindi, si attende l’arrivo di Thiago Motta a Torino.L’allenatore si trasferirà all’ombra della Mole per poi dare il via alla sua avventura in bianconero. C’è la Continassa e le strutture con cui prendere confidenza, poi l’inizio della stagione e i primi allenamenti dal 10 luglio.