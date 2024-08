Con l'inizio della fase cruciale del calciomercato, la Juventus è al lavoro su diversi fronti, cercando di definire le ultime operazioni in entrata e uscita. Tra le novità più rilevanti, è arrivata quasi a sorpresa l'ufficialità del rinnovo di Weston McKennie, che ha prolungato il suo legame con il club bianconero.Nel frattempo, è ormai certo anche il passaggio di Fabio Miretti al Genoa. Il giovane centrocampista, che ha mostrato promettenti qualità nella scorsa stagione, si trasferirà in prestito al club rossoblù, dove avrà l'opportunità di accumulare esperienza e continuità di gioco.Per quanto riguarda Federico Chiesa, la Juventus è ancora in trattative con il Barcellona per definire il trasferimento dell'attaccante. Le trattative sono in fase avanzata e si spera di raggiungere un accordo definitivo a breve.Tuttavia, il grande obiettivo dellarimane Teun. Il centrocampista dell'Atalanta è al centro delle attenzioni bianconere, e le trattative per il suo trasferimento sono in una fase molto promettente. I primi giorni della prossima settimana saranno cruciali per definire i dettagli e concretizzare l'arrivo di Koopmeiners a Torino.