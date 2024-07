Questa sera, tra le 20 e le 21, il giocatore più pagato della Serie A nel primo mese ufficiale di calciomercato farà il suo arrivo a Torino, dove rimarrà — trasferte permettendo — fino alla prossima convocazione della Seleção a inizio settembre. Il suo ritardo nell'iniziare gli allenamenti con la nuova squadra è dovuto agli impegni con la nazionale brasiliana per la Coppa America, conclusasi ai quarti di finale contro l'Uruguay. Una volta che il selezionatoreha liberato i convocati, è stato tempo di ferie per lui. Le vacanze sono durate fino a oggi, giorno dedicato al suo arrivo in Italia, poiché la convocazione allaè fissata per domani, insieme ai connazionalie al turco KenanL'attesa per il centrocampista, acquistato dall'Aston Villa per 50 milioni di euro, non è legata soltanto alla cifra significativa dell'operazione, che naturalmente alza lenei suoi confronti, ma anche alle responsabilità che dovrà assumere nella nuova Juventus guidata da Thiago Motta.