La situazione Antonio Silva



La situazione Hancko

Laè pronta a sferrare l'assalto a, giovane difensore centrale del, e l'interesse per il calciatore portoghese è ormai ufficiale. Poi? Poi può toccare ad. Soprattutto sesi libererà presto diPartiamo da. Il super agenteha fatto sapere che il giocatore ha deciso di voler vestire la maglia bianconera e ha ricevuto il mandato dalla Juventus di avviare il dialogo con il Benfica. Tuttavia, il club portoghese non è intenzionato a fare sconti e continua a tenere ferma la propria posizione sulla maxi clausola di rilascio, che rappresenta un ostacolo significativo per l'affare., però, è determinato a cambiare squadra per avere maggiore spazio e continuità, un aspetto che lo spinge ad essere entusiasta all'idea di trasferirsi alla Juventus. Una possibile soluzione potrebbe essere un prestito oneroso, simile a quello di Conceiçao la scorsa estate, con la Juventus che potrebbe optare per questa formula per cercare di abbassare il costo iniziale del trasferimento e dare al giocatore l'opportunità di fare il salto di qualità nella Serie A. Il prossimo mese di gennaio potrebbe rivelarsi cruciale per la chiusura dell'affare.Il primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa è, difensore del Feyenoord che potrebbe rappresentare l'erede ideale di Danilo. Hancko, un mancino che può giocare sia come terzino che come centrale, è considerato un profilo versatile e adatto al progetto di. Tuttavia, il Feyenoord ha intenzione di trattenerlo fino al termine della stagione, rendendo difficile un trasferimento già a gennaio.Per acquisire il difensore, ladovrà investire una cifra tra i, una somma che potrebbe essere finanziata attraverso una vendita. Se l'affare non si concretizzerà durante il mercato invernale, la Juventus potrebbe puntare a chiudere l'operazione nella finestra straordinaria di mercato che si aprirà tra il primo e il 10 giugno, periodo riservato ai club partecipanti al Mondiale. In ogni caso, Hancko resta una priorità per il rafforzamento della difesa bianconera.