Il caso di Dusan Vlahovic è tra i più complessi da risolvere per la dirigenza bianconera. L’attaccante serbo rappresenta sia il giocatore più costoso che uno dei più importanti della rosa attuale, ma il suo contratto, che prevede un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione (senza i benefici del decreto crescita), è un ostacolo significativo.L’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, implica che Vlahovic abbia ancora un anno e mezzo di contratto. Tuttavia, la Juventus ha già avanzato una proposta di rinnovo al ribasso, che il giocatore non ha mai preso seriamente in considerazione. Di conseguenza, il club è aperto alla possibilità di cessione: se arrivasse un’offerta di almeno 50 milioni di euro, l’attaccante potrebbe partire già in questa sessione di mercato invernale.