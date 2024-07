Laha ufficializzato l'arrivo di Juan, promettente calciatore colombiano che arriva dall'. Il nuovo acquisto della Juve ha scelto di indossare. Con questa nuova aggiunta, il club torinese spera di rafforzare ulteriormente la squadra per affrontare le prossime sfide stagionali. Cabal, noto per la sua versatilità e abilità tecnica, è considerato un talento emergente nel panorama calcistico internazionale. I tifosi della Juventus sono impazienti di vedere le sue prestazioni in campo e sperano che possa contribuire significativamente ai successi futuri della squadra bianconera.