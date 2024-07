Juventus, quale futuro per Akè?

Marleyè ancora un giocatore della. Alcuni di voi lo ricorderanno per le cavalcate sulla fascia. Poi sono partiti i prestiti per il centrocampista francese classe 2001 dove non è mai riuscito ad incidere particolarmente. Quindi ora ci si interroga su quale sarà il futuro del giovane.Il contratto del giocatore con la Juventus è in scadenza nel 2025. La volontà bianconera è quella di cederlo in questa sessione di mercato. Non è ancora nota la squadra ma viene lasciata da parte della dirigenza bianconera libertà al giocatore si scegliere quale ritiene essere la migliore opportunità per la sua crescita.