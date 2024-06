Riccardoha scelto: lae il ricongiungimento con Thiago Motta sono l'unica via percorribile per il suo futuro. Dopo una fenomenale stagione con il Bologna, conclusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League e la convocazione per gli Europei, il difensore scuola Roma è pronto a fare il grande salto e giocarsi le sue carte in una storica big del nostro campionato come la Vecchia Signora.Non sarà una trattativa semplice per Cristiano, vista la ferma posizione dell’amministratore delegato felsineo Claudio Fenucci. Il dirigente del Bologna ha chiarito che il club non ha necessità di vendere Calafiori e ha fissato una valutazione importante per il giovane talento, superiore ai 25 milioni di euro preventivati dall’area mercato bianconera.La Juventus è comunque determinata a portare Calafiori a Torino. L'eventuale arrivo del difensore rappresenterebbe un importante rinforzo per la squadra, che continua a perseguire il mix ideale tra giovani talenti e giocatori esperti. Calafiori, con le sue prestazioni, ha dimostrato di essere pronto per il grande salto e di poter contribuire in modo significativo alla causa bianconera.Thiago Motta, che ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di Calafiori a Bologna, vede nel giovane difensore una pedina chiave per la sua visione tattica. Il ricongiungimento tra i due potrebbe rivelarsi vantaggioso per entrambe le parti, permettendo a Calafiori di continuare il suo sviluppo sotto la guida di un allenatore che già conosce e apprezza le sue qualità., magari includendo contropartite tecniche o bonus legati alle prestazioni future del giocatore. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l'operazione andrà in porto e se Calafiori potrà vestirsi di bianconero per la prossima stagione.