Juventus, qual è la situazione di Todibo oggi. I piani di Giuntoli, anche per l'state

Todibo, un obiettivo mai tramontato

Il ritorno di Jean-Clairtra gli obiettivi dellarappresenta un'ulteriore conferma della strategia mirata del club per rinforzare il reparto difensivo. Con l’imminente arrivo di Renato Veiga, la Juventus non si ferma e torna a valutare seriamente il centrale francese, attualmente in forza al West Ham.Nel frattempo, il nome ditorna prepotentemente di moda. Dopo aver rifiutato lalo scorso agosto, attirato dalla Premier League e dall’offerta economica del West Ham, il centrale classe 1999 non sta vivendo un’esperienza esaltante a Londra. Con solo otto presenze da titolare in ventidue giornate di campionato, Todibo appare insoddisfatto del suo ruolo negli Hammers, un contesto che non sta valorizzando il suo talento e la sua continuità.



La situazione del West Ham e il possibile sviluppo



Todibo alla Juventus: un’occasione di rilancio

Secondo quanto riportato, un intermediario italiano sta lavorando per agevolare il trasferimento del francese a Torino. La, però, è interessata a un’operazione che preveda il prestito oneroso con diritto di riscatto, piuttosto che un acquisto definitivo. Questo approccio riflette la volontà del club di mantenere flessibilità economica in vista della prossima estate, periodo in cui potrebbero aprirsi scenari di mercato più ampi.La posizione del West Ham potrebbe essere decisiva: se il club inglese accettasse la formula proposta dalla, l’affare potrebbe concretizzarsi rapidamente, anche grazie alla disponibilità di Cristiano Giuntoli, direttore tecnico bianconero, a chiudere l’operazione. Tuttavia, ilpotrebbe fare resistenza, considerando cheè stato un investimento significativo la scorsa estate.Per, un eventuale approdo allarappresenterebbe una grande opportunità per rilanciarsi, in un ambiente dove la fiducia nei giovani talenti e il lavoro con Thiago Motta potrebbero rivelarsi fondamentali per la sua crescita. In bianconero, il francese troverebbe spazio in una difesa che ha bisogno di ulteriori alternative di qualità, soprattutto per affrontare al meglio le sfide su più fronti, dal campionato all’Europa.