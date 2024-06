La Juventus sta lavorando anche su altri fronti di mercato. Dopo aver prenotato, portiere del Monza, la priorità è il restyling del centrocampo. Tra gli obiettivi principali ci sono Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Douglas Luiz dell'Aston Villa, per il quale si sta trattando uno scambio con Weston McKennie. Inoltre, il rinnovo di Adrien Rabiot è un altro dossier importante sulla scrivania di Giuntoli.La Juventus ha avviato il corteggiamento per Mason Greenwood, con l'obiettivo di rafforzare la squadra con un talento giovane e promettente. Anche se l'operazione si presenta complicata, la dirigenza bianconera è determinata a continuare i contatti e preparare il terreno per un possibile trasferimento, confermando ancora una volta l'interesse concreto per l'ala inglese.