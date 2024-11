Interessante per i bianconeri anche il profilo di Jakub Kiwior, già allenato da Thiago Motta ai tempi dello Spezia e attualmente in forza all'Arsenal. La sua giovane età e il potenziale futuro lo rendono un’opzione valida, ma l’infortunio di Calafiori riduce le probabilità che i Gunners acconsentano a una sua cessione a gennaio.Per quanto riguarda il mercato interno, uno dei nomi più apprezzati è quello dell'albanese Ardian Ismajli, centrale dell’Empoli, che ha iniziato la stagione alla grande sotto la guida di Roberto D’Aversa e possiede sia esperienza in Serie A che solide doti difensive. Questo profilo potrebbe rappresentare una soluzione più immediata per la Juventus, in attesa di decidere la direzione definitiva per sopperire alle assenze di Bremer e Cabal.