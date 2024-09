I punti fermi di Thiago Motta

Dei giocatori che ancora rappresentano un punto interrogativo abbiamo già parlato a lungo (i casi più eclatanti sono sicuramente Douglas Luiz e Danilo). Ma chi sono, invece, idella nuovatargata Thiago Motta? Anche in questo caso non è troppo difficile fare un elenco: per quanto riguarda la difesa il tecnico italo-brasiliano non ha mai voluto fare a meno di, a cui ha consegnato anche la fascia da capitano, di un solidissimoe di, molto apprezzato anche per la sua duttilità; ad essi si aggiunge poi, diventato subito titolare e sostituito da Mattia Perin in una sola occasione.A centrocampo la squadra bianconera ha "riscoperto", che con Thiago Motta sembra letteralmente rinato, mentre in attacco i pilastri sono stati rappresentati finora da, quest'ultimo in realtà anche per mancanza di vere alternative con Arek Milik ancora ai box. Un segnale chiaro anche al mercato condotto da, se è vero che finora lo "zoccolo duro" della Juve è risultato composto da giocatori sui quali faceva già molto affidamento Massimiliano Allegri. Resta sempre il fatto che d'ora in avanti, con i numerosi impegni previsti nel calendario, molto probabilmente ci sarà un po' di spazio per tutti, o quasi.





