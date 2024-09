Juventus-PSV, la gara di McKennie



Juventus-PSV, i numeri della gara di McKennie

Minuti giocati: 75'

Goal: 1

Goal attesi: 0.86

Tocchi: 38

Precisione dei passaggi: 88%

Palle lunghe (riuscite): 1 (1)

Tiri in porta: 2

Salvataggi: 1

Sorprende tutti Thiago Motta quando schiera titolare Westonnella prima gara didella stagione. Wes che non aveva mai giocato in questa annata agli ordini del tecnico italo brasiliano. Il centrocampista texano che in estate era stato ad un passo dal trasferimento all'Aston Villa oggi però può rivelarsi una carta in più per Thiago. Sì. ma come?Weston infatti è molto abile negli esperimenti, non lo scopriamo di certo da questa sfida. La gara di ieri tuttavia è stata preparata anche sfruttando questa abilità del classe 1998 che dopo pochi minuti dal calcio d'inizio sfiora il goal che però arriva poco dopo. Andiamo ad analizzare i numeri della sua gara (dati SofaScore)





