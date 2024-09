Juve-Psv, i numeri degli olandesi

Psv Eindhoven, i risultati in Eredivisie

PSV-Waalwijk: 5-1

Heracles-PSV: 1-3

Almere City-PSV: 1-7

PSV-GA Eagles: 3-0

PSV-NEC: 2-0

La Juventus è – finalmente -, tornata nella giostra del calcio europeo che conta. E questo vuol dire che di tempo per fermarsi a riflettere, per amareggiarsi o per festeggiare, ce n’è davvero poco. L’Empoli è già un capitolo chiuso, adesso la squadra dilavora per preparare la partita contro ilEindhoven e sarà un match tutt’altro che banale. Non solo perché la prima e perché segna il ritorno in Champions della vecchia Signora, ma soprattutto perché all’Allianz Stadium arriva una macchina da goal.Il PSV Eindhoven, in questo momento, si trova al primo posto in solitaria nel campionato olandese. 5 vittorie in 5 partite che valgono 15 punti, due di vantaggio sull’Az Alkmaar e 5 sull’Utrecht terzo. E poi il dato sui goal: 20 reti fatte – ampiamente il miglior attacco in Olanda -, e solo 3 subite. Numeri che fanno suonare la sveglia, nel caso qualcuno pensasse ad una sfida abbordabile. Pensiero che, dalle parti della Continassa, di questo siamo sicuri, non ha sfiorato nessuno.