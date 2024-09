Juventus-PSV, i numeri della gara di Kalulu

Minuti giocati: 90'

Salvataggi: 1

Tiri bloccati: 3

Intercetti: 1

Dribbling subiti: 0

Tocchi: 77

Precisione dei passaggi: 92.9%

Palle lunghe (precise): 3 (2)

Contrasti a terra (vinti): 2 (2)

Pierreera arrivato in estate daltra qualche ghigno storto dei tifosi. Inizialmente poco gradito in quanto proveniente da una rivale e soprattutto basandosi sui dati degli infortuni della passata stagione ma il difensore francese si sta lentamente prendendo un ruolo importante nella Juventus.infatti gli ha concesso una maglia da titolare anche ieri nella sfida di Champions League e Pierre è stato uno dei migliori in campo, ancora una volta. Chiusure solide, diagonali difensive con i tempi giusti e tutto quello che serve per confermarsi un buon acquisto per la Juventus. Andiamo ad analizzare i dati della sua prestazione (da SofaScore)





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui