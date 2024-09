L’attesa è finita: la nuovaè pronta a partire. Il primo match delladi Thiago Motta è contro il. All’Allianz Stadium arrivano due squadre che stanno attraversando momenti un po’ opposti. I bianconeri, dopo un avvio sfavillante in campionato, sono reduci da due pareggi a reti bianche contro Roma ed Empoli. Gli olandesi, campioni dei Paesi Bassi in carica, in Eredivisie sono ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate. Le statistiche dei ragazzi allenati da Peter Bosz sono decisamente positive: 20 reti realizzate a fronte delle appena 3 subite. Nonostante Juventus e PSV siano due squadra di grande tradizione, non si sono mai incontrare in un match ufficiale. Il bilancio dei precedenti tra bianconeri e squadre olandesi sorride invece alla Vecchia Signora che, in undici incontri, ha vinto 6 partite, pareggiandone 3 e perdendo solo in due occasioni. Negativo invece il bilancio del PSV che ha disputato già 6 partite in terra italiana senza mai vincere: due pareggi e quattro sconfitte.Per irimangono comunque gli uomini di Thiago Motta i grandi favoriti per il successo finale.- La Juventus ritrova la UEFA Champions League dopo la fallimentare edizione del 2022/23 dove i bianconeri di Massimiliano Allegri ottennero appena 3 punti nel girone. Gli olandesi sono forti invece del buon risultato ottenuto nella passata stagione con il raggiungimento degli ottavi di finale dove uscirono contro il Borussia Dortmund poi finalista. Un successo della Juve è quotato da Betclic a 1.77, un pareggio a 3.90 ed una vittoria del PSV a 4.35. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.70, mentre l’Under 2.5 a 1.96.Le prime otto classificate della prima fase delle UEFA Champions League accederanno direttamente agli ottavi di finale. L’ingresso tra di loro della Juventus è quotato da Betclic a 3.20, quello del PSV Eindhoven è invece dato da Betclic a 7.50. Un successo finale della UEFA Champions League è quotato da Betclic a 30.00, undicesima favorita a pari merito con il Borussia Dortmund. Un clamoroso trionfo finale degli olandesi è invece quotato da Betclic a 100.00- Non ci sono dubbi sul fatto che l’uomo più atteso in zona gol in casa Juventus sia Dusan Vlahovic. Una rete del serbo è quotata da Betclic a 2.35. Dovrebbero partire titolari anche i nuovi acquisti Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. Un gol dell’argentino è quotato da Betclic a 3.20 (Snai lo quota a 3.00), mentre uno del belga a 3.30. In casa PSV è stato ottimo l’impatto dell’ex Napoli, Hirving Lozano. Il messicano ha già segnato 4 volte in Eredivisie e una sua rete contro la Juventus è quotata da Betclic a 3.30. Davanti dovrebbe giocare anche Johan Bakayoko: un suo gol è quotato da Betclic a 5.50.