Laè in campo in questi minuti per l'esordio in Champions League contro il PSV. Stando a quanto riferisce SkySport il tecnico bianconero Thiago Motta dopo i primi 15 minuti di gara avrebbe fatto le prime richieste alla sua squadra. Il tecnico avrebbe chiesto infatti ai ragazzi di stare più alti, un assetto più offensivo quindi. Richiesta che poi si è rivelata azzeccata considerando che i bianconeri dopo poco si sono portati in vantaggio grazie alla perla del numero 10 Kenan Yildiz. Anche se il possesso palla al momento è in favore degli olandesi, seppur di poco.