Laè pronta a debuttare nella nuova edizione della Champions League. Martedì 17 settembre 2024, alle ore 18:45, i bianconeri ospiteranno ilEindhoven all'Allianz Stadium per iniziare il loro percorso nella competizione. Questo incontro segna il primo di otto appuntamenti cruciali per la squadra di Thiago Motta.Per seguire la partita, i tifosi possono sintonizzarsi su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per la diretta TV, mentre per lo streaming sarà possibile guardare il match su Sky GO e NOW. Insomma, impossibile perdere il debutto europeo della Juventus.