Chiellini Juve, il ruolo

Giorgioha fatto il suo esordio ufficiale come dirigente della Juventus in occasione di un evento formale, segnando un nuovo capitolo della sua carriera nel club bianconero. L'ex capitano e bandiera della squadra, infatti, ha partecipato al pranzo UEFA che si è tenuto nel centro di Torino, a poche ore dal match tra Juventus e PSV Eindhoven per la prima giornata della Champions League 2024/2025. L'incontro, che ha visto la presenza delle rappresentanze ufficiali dei due club, è un appuntamento tradizionale prima delle grandi partite europee e rappresenta una tappa significativa per Chiellini nel suo nuovo ruolo dirigenziale.Ora, Giorgio Chiellini, ricopre la carica di Head of Football Institutional Relations, una posizione che lo pone al centro dei rapporti istituzionali e diplomatici della società bianconera. Chiellini, che ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore nella Juventus, continua così a mettere la sua esperienza e il suo carisma al servizio del club in una veste diversa.