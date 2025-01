La Juventus affronta il PSV, Pessotto: 'Buon sorteggio? Lo diremo al ritorno. Bisogna avere fiducia'

Sorteggio Champions League, le parole di Pessotto

La Juventus ha pescato il PSV Eindhoven per i playoff di Champions League, e dunque affronterà gli olandesi nella doppia sfida per accedere agli ottavi di finale. I bianconeri hanno già giocato contro il club biancorosso in occasione del primo match di Champions, e avevano ottenuto una bella vittoria per 3-1 con i gol di. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Football Teams Staff Coordination Managerha commentato il sorteggio, parlando anche del momento difficile della Juve.

'Aspetteremo la partita di ritorno per decretare se sia stato un buon sorteggio. È bello evitare un derby perché speriamo di avere l'opportunità di vedere due squadre italiane al turno successivo. Sono passati mesi, oggi sarà un'altra partita e noi dovremmo arrivarci fiduciosi e convinti di poter passare il turno, e soprattutto nelle migliori condizioni possibili'.'Deve avere fiducia nel valore dei giocatori e nelle tante cose buone fatte, così come negli errori da non commettere. Bisogna crederci e compattarsi, tutti uniti verso la stessa direzione, queste sono le soluzioni: riuscire a eliminare gli errori e sfruttare le buone qualità'.'All'inizio eravamo al completo, freschi, e quindi c'era grandissimo entusiasmo. Qualche infortunio di troppo ha fatto sì che la squadra dovesse giocare con grande continuità e quindi è mancata freschezza. Il percorso successivamente e stato più altalenante, ma secondo me la squadra deve crescere nell'esperienza e credere in quello che sta facendo'.