Il PSV segna più di tre gol a partita: il dato sull'attacco degli olandesi

Getty Images

Juventus, il dato sull'attacco del PSV

La Juventus affronterà ancora ilin Champions League. I sorteggi hanno decretato che saranno gli olandesi i prossimi avversari, con l'obiettivo di superare il turno e accedere agli ottavi di finale. La Juve ha già sfidato il PSV a inizio stagione, vincendo 3-1 con una bella prestazione e con le reti di. Nei mesi successivi sono arrivate però le difficoltà per i bianconeri, con sole due vittorie (Lipsia e Manchester City), oltre ai pareggi e le sconfitte contro Stoccarda e Benfica.

Dall'altra parte, però, il PSV ha compiuto un buon percorso in Champions, ma soprattutto in campionato: gli olandesi sono primi in Eredivisie, e hanno segnato ben 65 gol in 20 partite:, un dato da tenere senza dubbio sotto controllo per la Juve.