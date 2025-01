Hancko-Juventus: bianconeri pronti ad alzare l'offerta

o, lo slovacco ex Fiorentina è per caratteristiche il profilo ideale e preferito anche da Thiago Motta. Un obiettivo che i bianconeri avevano prefissato per l'estate ma che vogliono anticipare visti i problemi emersi in difesa in questa stagione.La Juve, riferisce La Stampa, è pronta ad alzare la posta per convincere il club olandese ad anticipare una cessione che aveva previsto solo per giugno: c’è il sì del giocatore mentre il Feyenoord per ora continua a fare muro anche se i bianconeri non mollano. Hancko è un titolarissimo e per questo c'è resistenza da parte del club olandese.