Juventus, primo allenamento in ritiro VIDEO

Dopo l'arrivo nel pomeriggio di ieri, il ritiro della Juventus in Germania, nella cittadina di Herzogenaurach è iniziato anche sul campo. La squadra, sotto la guida di Thiago Motta, ha infatti svolto il primo allenamento questa mattina presso il centro dell'Adidas.Non si ferma la preparazione della Juventus, che dopo aver lavorato per circa 10 giorni alla Continassa, prosegue il lavoro sul campo durante il mini ritiro in Germania iniziato ieri. I bianconeri si sono allenati questa mattina. Di seguito il VIDEO dell'allenamento pubblicato dalla Juventus.