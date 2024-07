Primo giorno di lavoro per. Ultimate le vacanze, sensibilmente prolungate dopo il suo matrimonio celebrato domenica 20 luglio, il classe 1997 si è rituffato nel mondoper dare ufficialmente il via alla stagione 2024/25. La tabella di marcia, in tal senso, è molto chiara. L'ex Fiorentina non raggiungerà i compagni in ritiro ad Herzogenaurach ma imposterà il proprio lavoro nel quartier generale della Juve a Torino. In tutto questo, il futuro dell'attaccante bianconero rimane però tutto da decifrare, con il contratto che lo lega a Madama che scadrà tra poco meno di un anno, ovvero il 30 giugno 2025. La Juve, in tal senso, avrebbe già fissato attorno ai 25-30 milioni la cifra ritenuta idonea per lasciare partire il numero 7 bianconero, ma ad oggi di offerte ufficiali sulla scrivania di Cristiano Giuntoli non sono ancora pervenute. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sarebbe registrato l'interesse da parte del Tottenham. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi.





