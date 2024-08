Dinamo Zagabria: 6 Juventus: 6 Djurgårdens: 0 Panathinaikos: 0

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per la Juventus U20 del tecnico Francesco Magnanelli, divenuto quest'anno tecnico della squadra dopo la promozione di Paolo Montero nell'Under 23. I bianconeri, impegnati nel Memorijalni turnir Mladen Ramljak in Croazia ed inseriti nel gruppo A con Panathinaikos, Dinamo Zagabria e Djurgårdens, hanno vinto contro i pari età del Panathinaikos per 1-0 grazie alla rete di Boufandar. La Juventus così supera il girone portandosi a sei punti, nella giornata di domani la sfida contro la Dinamo Zagabria.