Juventus Primavera-Udinese 3-2, le PAGELLE: Crapisto uomo partita, Pugno è decisivo

Termina con una vittoria la partita tra Juventus Primavera e Udinese. I bianconeri, sotto di due gol a fine primo tempo, recuperano lo svantaggio e completano la rimonta con tre gol nel giro di un quarto d'ora.dei ragazzi di Magnanelli, soprattutto con: il numero 8 non va a segno ma gioca una grande partita ed è fondamentale per la rimonta. Tre punti importanti per la Juventus, che riscatta la sconfitta contro la Samp e rimane in zona playoff. I bianconeri si portano a 39 punti, e ora puntano a dare continuità nel prossimo match contro il

Juventus Primavera-Udinese, le pagelle

Sui gol può fare ben poco, perché arrivano entrambi da due respinte. Per il resto non viene quasi mai impegnato dall'attacco ospite.Non è il miglior Savio della stagione, ma rimane comunque attento e preciso quando ha la palla tra i piedi.La grinta è quella di sempre, anche se oggi commette qualche sbavatura in più.Stesso discorso di Martinez: sul secondo gol è in ritardo ma in compenso salva una rete già fatta con un grande intervento.Meno arrembante del solito, ma è bravo a trasformare il rigore che dà il via alla rimonta bianconera e a proporsi spesso davanti. Dall'87'Cresce soprattutto nel secondo tempo, infatti nel primo rimane più in ombra: offre tanti palloni buoni ed è pericoloso sulla fascia destra. Dall'87'Oggi non è in giornata, e spesso rallenta il gioco bianconero con una manovra più macchinosa. Dal 45'Torna in campo e torna subito al gol (con deviazione): una buona prova del numero 6, che dialoga molto bene con Crapisto e offre spunti di qualità.Il migliore dei bianconeri. Porta qualità all'azione e salta sempre l'uomo con facilità: guadagna il rigore che dà il via alla rimonta. Decisivo.Buona partita del numero 21, che si accentra spesso causando diversi problemi alla difesa ospite con le sue accelerate e i tiri a giro. Dal 76'Fatica a concretizzare ed è meno pericoloso del solito. I tentativi sono spesso imprecisi: non il solito Lopez. Dal 68'Entra bene in partita provando a rendersi pericoloso in diverse occasioni e dialoga bene con Pugno.Svolge un lavoro preziosissimo davanti coprendo sempre il pallone in modo efficace. È bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, vedi il gol del 3-2.La Juventus parte molto bene ma va sotto di due reti e sembra accusare il colpo, ma nel secondo tempo cambia completamente la musica: i bianconeri riprendono il controllo del gioco e reagiscono con tre reti in un quarto d'ora. L'obiettivo è la continuità