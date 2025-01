Juventus Primavera-Udinese LIVE 1-2: Pagnucco la riapre su rigore

Ventiduesima giornata di campionato per la Juventus Primavera. I ragazzi di Magnanelli tornano a Vinovo a distanza di quattro giorni, con l'obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro la. I bianconeri hanno interrotto una striscia di risultati consecutivi che durava da ben 6 partite. I bianconeri affrontano, fanalino di coda del campionato Primavera 1 con 10 punti. Sarà comunque una partita da non sottovalutare, soprattutto in ottica classifica: la Juvee si trova al sesto posto, dunque ancora in zona playoff, e punta a consolidare sempre di più la propria posizione.

Juventus Primavera-Udinese, la cronaca

68' - Cambia ancora la Juventus: fuori Lopez per Di Biase

62' - Lopez si gira di prima dal limite dell'area, ma il tiro finisce alto

60' - Cambio per l'Udinese: esce Shpuza ed entra Landolfo

60' - Pugno calcia al volo ma viene murato, sul controcross di Finocchiaro c'è un fallo in attacco ai danni del portiere avversario Cassin

57' - GOL DELLA JUVENTUS! Pagnucco trasforma il rigore e riapre la partita: è 1-2

Grande discesa di Crapisto, che viene atterrato in area con una scivolata 52' - Giallo per Conti, che ferma la ripartenza di Pugno con una scivolata irregolare

47' - Juventus vicinissima al gol con Savio, che manca di poco la porta con un rasoterra ravvicinato

45' - Ricomincia la partita: Juve chiamata alla rimonta, l'Udinese è avanti di due gol

Cambio per la Juve all'intervallo: entra Ripani al posto di Mazur

FINISCE IL PRIMO TEMPO: l'Udinese chiude in vantaggio di due reti, segnate da Del Pino e Conti

43' - GOL DELL'UDINESE: raddoppiano gli ospiti con Conti, che arriva per primo sulla respinta del primo tiro verso Zelezny

32' - Fuorigioco di Lopez: il numero 37 si stava involando verso la porta sulla sinistra

28' - Ci prova Mazur dalla distanza, ma il tiro è centrale e viene bloccato da Cassin

25' - GOL DELL'UDINESE: sul cross dalla punizione smanaccia Zelezny, ma il pallone arriva sui piedi di Del Pino, che tutto solo calcia e trova una deviazione di Pugno che non riesce a salvare il gol

18' - Occasione per la Juventus: Finocchiaro mette un pallone insidioso in mezzo e il tap-in di Pugno termina di poco a lato

13' - Lancio di Mazur a cercare Finocchiaro, il pallone però è fuori misura e finisce fuori

7' - Lopez guadagna un fallo sulla sinistra, all'altezza dell'area di rigore avversaria

5' - La Juve parte molto aggressiva, attaccando l'Udinese su entrambi i fronti

1' - FISCHIO D'INIZIO: Comincia la partita tra Juventus Primavera e Udinese.

Juventus Primavera-Udinese, le formazioni ufficiali

Zelezny

Savio

Martinez

Verde

Pagnucco

Biliboc

Crapisto

Mazur

Finocchiaro

Pugno

Lopez

Cassin

Barbaro

Shpuza

Bozza

Cella

Del Pino

Olivo

Cosentino

Conti

El Bouradi

Marello

A disposizione: Radu, Nisci, Boufandar, Ripani, Ventre, Vacca, Di Biase, Sosna, Rizzo, Ngana, Merola. Allenatore: Magnanelli

A disposizione: Kristancig, Owusu Frimpong, Polvar, Vinciati, Severino, Landolfo. Allenatore: Bubnjic