Dal sito ufficiale della"Vince e convince a Vinovo la Juventus Under 20 in Coppa Italia Primavera. Superata 4-2 la SPAL nei sedicesimi di finale grazie alla super tripletta di Lopez Comellas e alla rete del definitivo poker di Martinez Crous. Pomeriggio da incorniciare per l'attaccante spagnolo, a segno due volte nella prima frazione e una nella ripresa.Gara ben giocata dalla squadra di Francesco Magnanelli che agli ottavi di finale affronterà la Lazio.IL RACCONTO DEL MATCHPRIMO TEMPO: LOPEZ COMELLAS TRASCINA I BIANCONERILa gara inizia subito su ritmi alti e le prime occasioni iniziano ad arrivare dopo pochi giri d'orologio: la SPAL, con coraggio, si affaccia due volte con Conte dalle parti della retroguardia bianconera, ma in entrambe le circostanze le azioni si concludono con un nulla di fatto.Passati i primi dieci minuti è il turno della Juventus con il diagonale di Biliboc, fuori di poco dallo specchio della porta degli emiliani. Al secondo tentativo, però, la squadra di Mister Magnanelli passa. Al 14' Boufandar calcia forte da fuori mettendo in seria difficoltà Stagni che respinge, ma non in maniera definitiva: sulla ribattuta è un gioco da ragazzi per Lopez Comellas depositare il pallone in porta ed esultare, 1-0.La SPAL non si scompone e tre minuti più tardi ci prova su calcio piazzato con Cecchinato, ma l'ottimo lavoro della nostra barriera sventa la minaccia sul nascere.Nei minuti seguenti continuano le emozioni, da una parte e dall'altra: la Juventus ci prova con Finocchiaro, con Scienza e con una tripla occasione con Biliboc, con Lopez Comellas e con Martinez Crous protagonisti, la formazione estense ancora con Conte. Tante opportunità, ma il parziale non cambia o almeno non varia fino al 30' quando la SPAL e nello specifico Angeletti sfrutta il rigore concesso dal direttore di gara per il fallo di Verde sullo stesso numero 9 biancoazzurro. Il capitano degli estensi è freddo dagli undici metri e supera Radu siglando il momentaneo 1-1.Il pareggio scuote i bianconeri che impiegano appena otto giri di orologio per tornare a condurre il match. Il marcatore è ancora Lopez Comellas che questa volta sceglie la soluzione di potenza calciando forte sotto la traversa e non lasciando scampo all'estremo difensore avversario, 2-1. Con questo punteggio le squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo.SECONDO TEMPO: (ANCORA) LOPEZ COMELLAS E MARTINEZ CROUS CHIUDONO IL MATCHRitmi alti anche a inizio ripresa e a sorridere, come accaduto nel finale della prima frazione, è ancora la Juventus e nello specifico Lopez Comellas. Lo spagnolo trova la sua personale tripletta scaraventando con grande potenza il pallone in porta dopo l'uscita un po' incerta di Stagni. Come in occasione del secondo gol bianconero, anche in questo caso è la traversa a contribuire alla realizzazione della marcatura, 3-1.Anche adesso arriva la reazione degli ospiti: a provarci, con una bella girata, è Cecchinato che si vede negare il gol, però, da un bellissimo intervento di Radu.Pochi giri di orologio più tardi, però, cala il poker la Juventus con il colpo di testa di Martinez Crous che prende il tempo in area al suo diretto marcatore e trasforma in oro il cross di Finocchiaro per il 4-1.Il punteggio è al sicuro, ma la SPAL non molla, con coraggio continua a produrre gioco e al minuto 77 trova la sua seconda rete di giornata con il diagonale mancino di Angeletti che firma così la sua personale doppietta, 4-2.Il finale di gara viene ben gestito dai bianconeri – vicini anche al quinto centro con Grelaud – ed è un'opportunità per quei giocatori che hanno giocato meno in questa prima parte di stagione per mettere minuti preziosi nelle gambe in vista dei prossimi impegni ravvicinati in programma nel mese di dicembre".