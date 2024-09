ha parlato ai canali ufficiali delladopo la vittoria per 4 a 0 dellacontro il Monza: "Era una partita che temevamo molto, non è stata facile soprattutto nei minuti iniziali", il suo commento. "Siamo stati bravi poi a portarla dalla nostra parte con il goal del vantaggio. I ragazzi vogliono migliorarsi costantemente, sanno che è un anno importante per loro e il mio augurio è che possano crescere giorno dopo giorno. È stata una buonissima gara, stiamo crescendo ma siamo ancora in costruzione e dunque c’è molto margine di miglioramento. Non abbiamo fatto niente, mi ha stupito la grande disponibilità dei ragazzi e questo è ciò che mi rende più fiero. Gli atteggiamenti valgono molto più della parte tecnica e tattica. Adesso dobbiamo riposare e concentrarci sulla partita di martedì in Youth League dove dovremo farci assolutamente trovare pronti".