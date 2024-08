Lacon una convincente prestazione. Il tecnico,ha commentato la gara sul canale ufficiale del club: "Una partita più difficile di quello che possa dire il risultato, nei primi minuti c’era un po’ di tensione e siamo partiti contratti, c’era tanta voglia di riscatto e rimettersi in gioco. Siamo stati bravi a risolvere qualche situazione pericolosa in difesa, e dopo i primi 20 minuti i ragazzi si sono sciolti, giocando un’ottima partita.""Sono contento perché ho visto quello che volevo, come atteggiamento e come voglia, e conseguentemente in campo si sono viste le cose su cui lavoriamo in allenamento, tecnicamente e tatticamente.: ci aspetta una trasferta complicata, ma con questo spirito i ragazzi possono divertirsi e giocare ottime partite".