Le parole di Magnanelli"Un peccato. I ragazzi hanno fatto un ottimo primo tempo e una buonissima ripresa, purtroppo abbiamo preso due gol su due transizioni e su un calcio piazzato. E' un peccato perché i ragazzi hanno fatto la partita che avevamo preparato: meritavamo qualcosa in più. Abbiamo avuto l'occasione per vincerla: queste partite vivono su un equilibrio sottile. Noi abbiamo provato a vincere fino alla fine, ed è quello che voglio dalla mia squadra. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi"."Alessio è un giocatore importante con determinate qualità. Sa benissimo che non bastano per giocare a determinati livelli e nei professionisti. Se capisce questo e si mette a disposizione della squadra e fa tutto quello che deve fare un calciatore sicuramente lui ha qualcosa di diverso. Lui questo lo sa e lo deve volere tutti i giorni. Finché lotterà, si metterà a disposizione, finché spingerà e farà la fase difensiva, sarà un giocatore molto importante per noi, altrimenti farà fatica. Oggi ha fatto una buonissima partita"."Quando si perde bisogna analizzare lucidamente. Questa è una categoria molto fragile negli equilibri, difficilmente si vedono partite che terminano 1-0 o che si chiudono prima della fine. Bisogna essere bravi a rimanere dentro a queste partite. Fino a poco tempo fa i dettagli li portavamo dalla nostra parte, in questo momento un po' meno e non è soltanto sfortuna. Bisogna cercare di fare le cose meglio"."Siamo una buona squadra e siamo sulla buona strada. Per crescere a determinati livelli, bisogna mantenere certi valori: lottare, curare il dettaglio e avere voglia di rimanere sempre in partita".