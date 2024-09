Juventus Primavera-Cremonese, la cronaca

Vince la Juventus Primavera di Francesco Magnanelli contro la Cremonese. I bianconeri nel primo tempo erano andati negli spogliatoi in vantaggio di 2-0, poi il recupero dei lombardi nella ripresa ed infine a regalare i tre punti ai bianconeri ci ha pensato Diego Pugno con una perla.Al 24esimo è il capitano bianconero Filippo Pagnucco a sbloccare la sfida. Cross con i giri perfetti di Savio che trova la deviazione di Di Biase ma favorisce Pagnucco che a tu per tu con il portiere della Cremonese sblocca la gara. Prosegue poi Di Biase mettendosi in proprio allo scadere della prima frazione. Da posizione defilata prova a calciare il numero 14 pallone che colpisce il portiere della Cremonese e ritorna a disposizione del giocatore della Juventus che appoggia in porta. Nella ripresa bastano 10 minuti alla Cremonese per accorciare le distanze con Spiaggiari che sfrutta al meglio una respinta non impeccabile della difesa bianconera. Poi agguanta il pareggio ancora la squadra ospite dagli undici metri con il capocannoniere del campionato Gabbiani ma a regalare i tre punti ai bianconeri è Diego Pugno con un super destro dal limite dell'area.