Juventus Primavera-Cagliari, la cronaca live

FINISCE IL MATCH! - La Juventus trova una bella vittoria sullo scoccare del recupero con il gol di Lopez.

93' - Esce zoppicando Mazur (ammonito un minuto prima), entra Keutgen

90' - Annunciati quattro minuti di recupero

89' - GOL DELLA JUVENTUS! - Ancora una volta sulla destra, Ventre mette in mezzo un pallone perfetto per Lopez, che di testa insacca all'angolino

Ancora una volta sulla destra, Ventre mette in mezzo un pallone perfetto per Lopez, che di testa insacca all'angolino 84' - Ancora la traversa! Sul calcio d'angolo Boufandar colpisce di prima intenzione e scheggia la traversa, poi la palla termina alta

81' - Vacca ci prova con un tiro da fuori, pallone respinto in angolo

80' - Fallo di Vacca su Simonetta al limite dell'area

77' - Il Cagliari sostisuisce Marini con Franke

75' - Ci prova ancora la Juve con il colpo di testa di Lopez, ma la conclusione è debole

68' - Cambia il Cagliari: fuori Vinciguerra, dentro Bolzan

66' - Tripla sostituzione per la Juventus: escono Di Biase, Florea e Biliboc ed entrano Lopez, Vacca e Finocchiaro

63' - Ci provano i rossoblù, ma il tiro da fuori di David Nunn finisce alto

59' - Cambia il Cagliari: fuori Trepy, al suo posto entra Grande

53' - Vicinissima al vantaggio la Juve, con Mazur che si fa respingere la conclusione da Iliev, e Biliboc manda alto il tap-in

50' - Fallo di Martinez sulla sinistra, vicino alla bandierina del calcio d'angolo

Cambio all'intervallo per il Cagliari, che ha sostituito Pathe Balde con David Nunn

RICOMINCIA IL MATCH

FINISCE IL PRIMO TEMPO: prima frazione di gioco a reti bianche

45' - Annunciati 3 minuti di recupero

45' - Dopo un errore sul rimbalzo, Pagnucco salva la porta bianconera con una scivolata sul tiro di Vinciguerra, che era arrivato a tu per tu con Radu

40' - Bassino rimane a terra: dopo uno stacco di testa il numero 23 è caduto appoggiando male il ginocchio, al suo posto entra Francesco Verde

36' - Primo cartellino giallo della partita: Mazur copre molto bene il pallone e Pathe Balde lo colpisce da dietro in scivolata: ammonito il numero 4 rossoblù

34' - Ci prova Biliboc a giro con il sinistro, ma Iliev blocca senza problemi

33' - Cagliari pericoloso con Vinciguerra, che colpisce in pieno il palo da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner

29' - Fallo in attacco di Ventre, la corsa del numero 7 viene fermata vicino all'area avversaria

26' - Marcolini calcia bene da fuori, Radu respinge e Mutandwa non riesce a ribadire in rete

21' - Pericolosa la Juve con uno schema su punizione: Biliboc scambia con Mazur e il tiro del numero 17 scheggia la traversa dopo la deviazione di Iliev

20' - Fallo su Biliboc all'altezza della trequarti: i bianconeri controllano il gioco

16' - Juve più propositiva e pericolosa, soprattutto con le incursioni di Di Biase e le sovrapposizioni di Pagnucco

9' - Di Biase serve Florea al limite dell'area, il numero 22 calcia col sinistro ma finisce largo

6' - Occasione anche per la Juve: sul cross di Ventre arriva Di Biase, che manda a lato di poco

5' - Primo squillo della partita per il Cagliari: Mutandwa calcia forte da fuori area, Radu respinge ed è pronto a bloccare anche il tap-in avversario

1' - FISCHIO D'INIZIO: comincia la partita tra Juventus Primavera e Cagliari

Juventus Primavera-Cagliari, le formazioni ufficiali

Radu

Martinez

Boufandar

Ventre

Di Biase

Pagnucco

Biliboc

Florea

Bassino

Mazur

Savio

Iliev

Arba

Pathe Balde

Soldati Lopez

Marcolini

Simonetta

Cogoni

Mutandwa

Vinciguerra

Marini

Trepy

Sedicesima giornata di campionato per la Juventus Primavera di Francesco Manganelli. I bianconeri giocheranno la penultima gara del 2024 contro il Cagliari, prima dell'ultima trasferta in casa dell', prevista per domenica 22 dicembre. La Juve viene da un successo importante contro il Milan, arrivato a 10 minuti dalla fine con l'ingresso decisivo di. Il numero 14, infatti, ha trovato la rete un minuto dopo essere entrato in campo, segnando il 2-1 definitivo dopo che il gol diaveva sbloccato la gara. Sarà dunque importante cercare di trovare continuità per i bianconeri, che adesso si trovano al nono posto, a -4 dalla zona playoff (con una partita in meno). Dall'altra parte il Cagliari è al tredicesimo posto con 20 punti e arriva dal pareggio per 1-1 contro laLa formazione iniziale della Juventus subisce un cambiamento: al posto di Diego Pugno partirà titolare Gianmarco Di Biase.Zelezny, Nisci, Vacca, Verde, Pugno, Montero, Finocchiaro, Sosna, Keutgen, Bellino, Merola.MagnanelliAuseklis, Collu, Malfitano, Achour, Grandu, Sulev, Bolzan, Tronci, Franke, David Nunn.Pisacane