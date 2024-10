Juventus Primavera, l'avversaria ai sedicesimi di Coppa Italia

La Juventus Primavera diha battuto oggi pomeriggio a Vinovo il Brescia per 4-1 approdando cosi ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Chi sarà quindi la prossima avversaria della squadra Under 20?I bianconeri di Magnanelli affronteranno ai sedicesimi la Spal. Sfida in programma il prossimo 4 dicembre. In caso di passaggio del turno l'avversaria agli ottavi di finale sarebbe la Lazio. Prosegue il cammino quindi della squadra allenata da Magnanelli, Spal prossimo ostacolo.