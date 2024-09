Juventus prima in classifica aspettando Torino e Napoli

Ladopo sei partite di campionato. Una media da due punti a gara quindi in questo inizio di stagione. I bianconeri però potrebbero comunque essere superati alla fine della sesta giornata che si chiuderà domani. Ecco con quali risultati la Juve rimarrebbe prima da sola.Ci sono due squadre che potrebbero sorpassare la Juventus in questo turno di campionato, ovver. I granata sono ad 11 punti e con una vittoria sarebbero sicuri di andare in testa da soli. Il Napoli invece si trova a 10 e con un successo supererebbe i bianconeri. La Juve per rimanere in testa alla classifica deve sperare al massimo in un pareggio per il Torino (che si porterebbe agli stessi punti) e che il Napoli non vinca.