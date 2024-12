Juventus su Parisi della Fiorentina? La situazione

Lasi muove per la difesa e osserva le opportunità di mercato da poter sfruttare a gennaio. Il club bianconero ha bisogno di aggiungere soluzioni in mezzo alla difesa e a sinistra, dove ha perso Cabal.Per la corsia mancina difensiva, scrive Tuttosport, un’idea che può prendere quota, in prestito con diritto di riscatto, è quella che porta ache a Firenze sta giocando poco ed è chiuso da Gosens. Già in passato il giocatore della Fiorentina era stato accostato alla Juventus quando era all'Empoli e adesso il suo nome torna nei radar.