Sabato 7 dicembre alle 18, la Juventus torna in campo per affrontare il Bologna dopo il pareggio amaro della scorsa settimana contro il Lecce. La sfida segna un'importante occasione di riscatto per i bianconeri, con Thiago Motta pronto a sfruttare i rientri di due pedine fondamentali: Dusane Vasilije, che offrono maggiori opzioni offensive al tecnico italo-brasiliano.Thiago Motta dovrebbe riproporre il suo consolidato 4-2-3-1, puntando su una formazione che coniuga solidità e dinamismo. Tra i pali tornerà Michele Di Gregorio, ormai titolare indiscusso. La linea difensiva, confermata rispetto alle ultime uscite, sarà composta da Danilo, Gatti, Kalulu e Cambiaso, con quest'ultimo chiamato a una prova importante contro la sua ex squadra.Anche a centrocampo non sono attese variazioni. Il duo mediano sarà formato ancora da Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, entrambi fondamentali per garantire equilibrio e copertura in entrambe le fasi di gioco.