L'annuncio ufficiale dell'acquisto del portiere del, segna l'avvio di una nuova era per la Juventus sotto la guida di Giuntoli e Thiago Motta. Tuttavia, questa mossa solleva interrogativi sulla gestione della porta, già affollata di talenti. Sebbene il nuovo arrivo rappresenti un passo importante per il rinnovamento della squadra, si rende necessaria una chiara definizione delle posizioni di Szczesny e Perin, rispettivamente titolare e vice, entrambi con contratti in scadenza nel 2025. Mentre il futuro di Szczesny e Perin rimane incerto, Pinsoglio, il terzo portiere, sembra destinato a rimanere e potrebbe prolungare il suo contratto per un ulteriore anno.