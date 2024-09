L’arrivo dei tifosi olandesiè stato decisamente più agevole rispetto a quello dei sostenitori bianconeri, che hanno dovuto fare i conti con il traffico dell’ora di punta e una concentrazione di auto dirette verso l’impianto della Continassa. Pochi secondi prima del calcio d'inizio, con la celebre "musichetta" della Champions League che risuonava, erano ancora visibili diversi posti vuoti, un segnale delle difficoltà nel raggiungere l’impianto in tempo.Nonostante i pochi minuti di ritardo, il pubblico bianconero ha contribuito a creare un'atmosfera vibrante. Da segnalare una protesta da parte dei tifosi della Curva Sud, che hanno intonato cori per richiedere il ritorno degli striscioni, esprimendo il loro desiderio di maggiore rispetto.La serata è però proseguita senza ulteriori intoppi e l’Allianz Stadium ha visto il ritorno dell’entusiasmo per la Champions League. I tifosi bianconeri hanno avuto l’opportunità di esaltarsi per le giocate di Kenan Yildiz, il giovane talento che ha conquistato la scena e ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Juventus diventando il più giovane marcatore nella storia della Champions League bianconera, superando persino Alessandro Del Piero. Non è stato un risultato casuale, ma il segno di un futuro promettente per la squadra e per il giovane calciatore, che ha già iniziato a lasciare il segno in Europa.