Giornata di allenamento per la, l'ultima di questo mese di luglio, prima dell'inizio di agosto che condurrà verso la ripartenza ufficiale della stagione, con debutto ufficiale in datato per lunedì 19 agosto, quando all'Allianz Stadium arriverà il Como neopromosso in Serie A. Pochi istanti prima dell'inizio della seduta alla Continassa, i calciatori bianconeri hanno fatto il loro ingresso in campo alla spicciolata e tra questi si segnala un carichissimo, il quale ha messo piede sul terreno di gioco intonando il ritornello di "Una splendida giornata", celebre brano di Vasco Rossi.