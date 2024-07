Perché la Juventus non ha ancora dato la n.10 a Yildiz

Nei prossimi giorni anche Kenan Yildiz sarà di nuovo alla Continassa e si metterà a disposizione di Thiago Motta. Intorno al talento turco si continua a parlare molto del tema "maglia numero 10". Ecco l'idea della Juventus in merito.Il tormentone della maglia numero 10, scrive Tuttosport, sembra destinato ad andare avanti ancora per un po’, almeno fino al fatidico momento del rinnovo sul contratto con la Juventus fino al 2029, con adeguamento dell’ingaggio. La chance che Yildiz possa indossare già in questa stagione la maglia che è stata di Platini e Del Piero resta invariata: è un progetto che è nella mente e nelle intenzioni del club, ma che, si legge, è pure oggetto di attenta valutazione, trattandosi di una scelta aziendale di marketing strategica per il brand e pure per l’immagine.