Il 24 maggio scorso, laannunciava ufficialmente il rinnovo del contratto di Daniele Rugani, a soli 80 giorni dalla scadenza fissata per il 30 giugno. Il difensore, come, sarebbe andato in scadenza, e qualche club interessato si era già fatto avanti. Tuttavia, Rugani ha sempre sperato di poter rimanere in bianconero. Il nuovo accordo, un biennale con opzione per un terzo anno, condizionato a una significativa riduzione dell’ingaggio, sembrava il compromesso ideale per continuare la sua carriera in un club dove ha vissuto anni importanti, anche se spesso da seconda scelta. Ma in meno di un mese, tutto è cambiato.A inizio luglio, al ritorno per la nuova stagione,è stato messo sul mercato. Thiago Motta, in maniera cordiale ma diretta, ha comunicato che, nonostante l’esperienza del giocatore, le sue caratteristiche non si allineavano con le idee del nuovo progetto, e quindi sarebbe stato escluso. Questa gestione da parte del club ha sollevato non poche perplessità, considerando che Rugani non ha mai avuto l’opportunità di allenarsi con il nuovo tecnico e che la decisione di escluderlo avrebbe potuto essere presa prima. Alla luce di ciò, il prolungamento del contratto appare ora come una semplice garanzia per Rugani, che, con due anni di contratto assicurati, sta cercando una nuova squadra.