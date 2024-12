Gli infortuni di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, due pedine chiave del mercato estivo, hanno ulteriormente limitato le possibilità di sviluppo del centrocampo. Se Luiz avrebbe dovuto portare qualità e dinamismo, il suo apporto è stato finora nullo. I mediani più efficaci restano Locatelli, Thuram e McKennie, ma la squadra ha bisogno di qualcosa di più per trovare equilibrio e incisività.A settembre, Motta aveva dato l’impressione di poter costruire una squadra moderna e offensiva. Ora, però, si trova di fronte a un bivio: serve una scossa, un cambiamento che restituisca vitalità e ritmo alla manovra. Una possibile soluzione potrebbe essere il passaggio a un veroIl tempo stringe, e la Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi. Motta dovrà trovare rapidamente la chiave per risolvere il rebus tattico e far ripartire una squadra che sembra aver smarrito la strada.