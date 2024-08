Il futuro di Nicosembra ormai lontano da. Il giocatore argentino non è stato convocato per l'amichevole che la Fiorentina disputerà oggi pomeriggio contro il Friburgo in Germania, segno evidente che il suo capitolo con la squadra viola è prossimo alla conclusione. Dopo 125 partite giocate, 38 gol segnati e 19 assist forniti, González ha chiaramente manifestato la volontà di voltare pagina e intraprendere una nuova sfida.La Juventus ha mostrato un forte interesse per l'esterno offensivo, ritenendolo perfetto per il sistema di gioco di Thiago Motta, che predilige giocatori capaci di creare pericoli sulle fasce.La strategia della Juventus è quella di inserire contropartite tecniche per abbassare il costo del cartellino e chiudere l'affare in maniera vantaggiosa.Tra i giocatori che potrebbero fare il percorso inverso verso Firenze ci sono Weston. Entrambi i centrocampisti sono considerati sacrificabili dalla Juventus e potrebbero risultare utili alla Fiorentina, che è alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo. L'eventuale arrivo di Moise Kean al Monza, infatti, libererebbe spazio e risorse per la Juventus, permettendo loro di concentrarsi sull'operazione González.